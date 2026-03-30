Мошенник выманил у сироты 350 тысяч рублей под предлогом защиты от бандитов

Ирбитский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчина, который обманом похитил крупную сумму денег у бывшего воспитанника детского дома.

По версии следствия, Анатолий Калинин в декабре 2025 года через знакомых узнал, что у молодого человека, выросшего без родителей, есть значительные накопления. Через приятелей обвиняемый внушил сироте, что на него якобы готовиться нападение с целью похитить его деньги. А затем предложил свои услуги по защите за вознаграждение. В качестве подтверждения проделанной работы он показал юноше фотографию избитого незнакомого человека. Доверчивый парень перевел на счет «спасителя» несколько денежных траншей на общую сумму 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Теперь Калинин предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ирбит, Ангелина Сергеева

