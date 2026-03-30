Бивол подерется в Екатеринбурге

Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол проведет свой следующий бой в Екатеринбурге, передает «Новый День». Поединок Дмитрия запланирован на 30 мая – это будет главное событие Вечера бокса RCC Boxing, который состоится при поддержке РМК.

Соперником Бивола станет обязательный претендент на титул чемпиона мира IBF Михаэль Айферт из Германии. Шоу пройдет на «УГМК-Арене».

Бивол – доминирующий чемпион мира в полутяжелом весе. В 2022 года Бивол стал настоящей суперзвездой, когда одержал победу над Саулем Канело Альваресом, который девять лет шел без поражений. После этого карьера российского чемпиона пошла на взлет, и мир стал свидетелем самой громкой дилогии с Артуром Бетербиевым, после которой Бивол стал обладателем всех четырех чемпионских поясов. Сейчас Дмитрий владеет четырьмя мировыми титулами WBA, WBO, IBF и IBO.

Айферт в этой паре в роли молодого и голодного» претендента, который может обеспечить себе выход в элиту всего за один поединок. Немец с русскими корнями, Михаэль стабильно развивал свою карьеру последние восемь лет, проходя одну проверку за другой. За плечами Айферта титул интерконтинентального чемпиона IBF, серьезная победа над Жаном Паскалем в Канаде и статус обязательного претендента. Теперь Михаэль дождался своего шанса и едет на родину своей семьи только за победой.

Отметим, для Бивола это будет второй бой под эгидой RCC. Пять лет назад он боксировал на Урале против Умара Саламова и уверенно провел защиту титула суперчемпиона WBA.

Полный кард и информация по билетам появится позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube