российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 марта 2026, 17:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Из-за побега двухлеток из детсада завели уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) после побега двух детсадовцев на Эльмаше.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР по Свердловской области, расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Напомним, детей обнаружили прохожие на улице. Их передали полицейским, а те вернули беглецов обратно в детский сад. Как детям удалось сбежать, не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,