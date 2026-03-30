Из-за побега двухлеток из детсада завели уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) после побега двух детсадовцев на Эльмаше.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР по Свердловской области, расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Напомним, детей обнаружили прохожие на улице. Их передали полицейским, а те вернули беглецов обратно в детский сад. Как детям удалось сбежать, не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube