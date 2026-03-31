С 1 апреля пенсионеры снова смогут ездить в электричках за полцены

С 1 апреля по 31 октября для пенсионеров по возрасту в Свердловской области вводится сезонная скидка 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД.

В пресс-службе Свердловской пригородной компании напомнили, что скидка предоставляется на основании документов, подтверждающих факт проживания на территории Свердловской области и статус пенсионера. Оформить льготные билеты можно в кассах перевозчика – акционерного общества «Свердловская пригородная компания», а в случае посадки со станций, где нет касс, – в пригородных поездах.

В границах муниципального образования «город Екатеринбург», где с 2023 года действует Единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля по 31 октября составит 22 рубля. В зону действия ЕГТ попадают 48 станций и остановочных пунктов СвЖД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

