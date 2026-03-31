«Сегодня последняя возможность»: россиян зазывают в Telegram Premium

Жители России, которые продолжают пользоваться мессенджером Telegram, утром получили сообщение о том, что сегодня – последняя возможность оплатить подписку на Telegram Premium.

«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе», – сообщается в рассылке.

Напомним, по неофициальным данным, завтра мессенджер могут заблокировать окончательно. В феврале телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. РКН заявил в ответ, что ведомству «нечего добавить» к ранее опубликованным сведениям по этой теме.

Роскомнадзор подтвердил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в стране, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает российское законодательство, не предпринимает меры по защите персональных данных, по противодействию мошенничеству и по использованию сервиса в преступных и террористических целях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube