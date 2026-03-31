Сын уральской бизнес-омбудсмена и экс-депутата стал гендиректором группы компаний «ГАЗЭКС»

Сын бывшего депутата Облдумы Евгения Артюха и бизнес-омбудсмена Свердловской области Елены Артюх Артем стал генеральным директором Группы компаний «ГАЗЭКС». Решение об этом было принято советом директоров. Бывший руководитель крупнейшего газового холдинга региона Валерий Боровиков покинул пост по собственному желанию. В компании он проработал 11 лет.

Как сообщает пресс-служба «ГАЗЭКС», Артем Артюх работает в энергетике с 2015 года. При его активном участии в должности руководителя правовой службы «Т Плюс» в Свердловской области реализовывались крупнейшие инвестиционные проекты по развитию энергетики региона, в том числе заключены концессионные соглашения в Нижней Туре, Березовском, Первоуральске.

Артем Артюх окончил Уральскую государственную юридическую академию, программу «Мастер делового администрирования» Высшей школы экономики, имеет дополнительное образование переводчика английского языка.

Ключевой задачей Артюха на новой должности является развитие газораспределительной системы Свердловской области.

Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области с 1965 года. Сегодня АО «ГАЗЭКС» является региональным оператором программы социальной газификации Свердловской области. В ГК «ГАЗЭКС» входят АО «ГАЗЭКС», АО «Екатеринбурггаз», АО «Газмонтаж», АО «Уральские газовые сети», АО «СГ-Инвест», АО «Первоуральскгаз». Предприятия Группы осуществляют газификацию, транспортировку природного газа промышленным предприятиям и поставку газа населению, строительство и эксплуатацию газопроводов, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.

Екатеринбург, Елена Васильева

