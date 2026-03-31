Уральские врачи спасли женщину, упавшую с седьмого этажа

Врачи горбольницы № 36 «Травматологическая» в Екатеринбурге спасли 36-летнюю женщину, выпавшую с седьмого этажа. Екатеринбурженка мыла окна, когда вдруг потеряла равновесие и упала на землю. У нее были тяжелейшие травмы – обычно с такими повреждениями пострадавшие не выживают. Однако медики смогли не только сохранить жизнь пациентке, но и возможность двигаться.

Об этой удивительной истории рассказали в свердловском минздраве. Бригада скорой помощи доставила женщину в состоянии травматического шока в профильную больницу. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму, повреждение шейного отдела позвоночника, множественные переломы костей таза, травму грудной клетки с повреждением легких, открытые оскольчатые переломы левой ноги. Первой задачей врачебной бригады было вывести пострадавшую из шокового состояния, зафиксировать переломы, остановить кровотечение. Несколько часов молодая женщина провела в операционной на грани жизни и смерти.

Фото: минздрав Свердловской области

«Пациентка была крайне нестабильной, любые хирургические вмешательства в остром периоде сопровождались высоким риском. Но грамотные, высокопрофессиональные анестезиологи-реаниматологи обеспечили врачам возможность оперировать. Это особенно важно, учитывая, что некоторые травмы угрожали необратимыми последствиями», – пояснил заведующий травматологическим отделением ГБ № 36 Евгений Козлов.

После экстренной операции екатеринбурженка находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких до полной стабилизации состояния. Через полторы недели ее перевели в отделение травматологии, а еще через две недели врачи успешно выполнили операцию по частичному демонтажу аппаратов внешней фиксации и синтезу сломанных костей.

Лечение последствий тяжелейшей травмы шло поэтапно. Благодаря выбранной врачебной тактике ранней активации и вертикализации молодая женщина снова начала двигаться. В общей сложности в больнице пациентка провела месяц, после чего ее выписали. Сейчас она проходит курс реабилитации по ОМС.

Фото: минздрав Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube