Екатеринбург примет участие в акции «Зажги синим»

В четверг, 2 апреля, Екатеринбург присоединится к акции «Зажги синим», которая приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма.

Как сообщили в ДИПе, вечером вдоль центральных улиц и на фасадах знаковых городских зданий появится синяя подсветка. Специальную подсветку можно будет наблюдать с 20:00 до 23:00 на уличных фонарях проспекта Ленина от улицы Московской до Бажова и улицы Свердлова от Шевченко до Челюскинцев. Также в это время синим будет освещен фасад здания администрации города, театра балета «Щелкунчик», театра юного зрителя, Ельцин-центра и других зданий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

