Апрельское полнолуние: как наблюдать Розовую луну

В ночь с 1 на 2 апреля уральцы смогут наблюдать в небе полнолуние, получившее в народе название Розовая Луна. Пик полной фазы придется на 7:11 по екатеринбургскому времени. Но визуально Луна будет казаться полной в течение трех суток.

Название апрельского полнолуния никак не связано с цветом спутника Земли в это время, а происходит из традиций североамериканских индийских племен. В апреле в Северной Америке начинает цвести дикий флокс: ярко-розовые цветы устилают луга и ассоциируются с весной. У других народов апрельское полнолуние именуется по-другому: Луна Пробуждения, Луна Почек и Пасхальная Луна (именно апрельское полнолуние определяет дату католической Пасхи).

В ближайшие дни на Среднем Урале прогнозируется ясная погода, поэтому наблюдениям за полнолунием ничто не помешает. Увидеть полную Луну можно будет уже вечером 1 апреля даже в центре города – она будет высоко над горизонтом. Искать светило нужно на востоке и юго-востоке. Специалисты советуют при фотосъемке Луны использовать ручные настройки камеры: ISO 100-200, диафрагма f/8-f/11, выдержка 1/250-1/500 с. Космический объект ярче, чем кажется, поэтому в автоматическом режиме возможна пересветка. Если использовать бинокль или телескоп, то на поверхности Луны можно хорошо различить кратеры, горные цепи и «моря».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube