Начальник свердловского главка дал команду переодеться в летнее

Свердловская полиция и меняет зимнюю форму на летнюю. Соответствующий приказ отдал подчиненным начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков.

Как пояснил «Новому Дню» глава пресс-службы главка Валерий Горелых, легкое и удобное летнее обмундирование сотрудникам ОВД можно будет надеть, начиная с 13 апреля. «Командирам всех служб и подразделений предписано провести строевые смотры, в рамках которых лично проверить готовность вверенных сил к тёплому периоду года. А там, где имеются проблемные вопросы, оперативно принять комплекс мер по их решению. Кроме того, генерал Мешков потребовал, чтобы в рамках занятий по служебной подготовке были повторно доведены установленные ведомственной нормативной базой правила ношения форменной одежды и знаков отличия», – рассказал полковник Горелых.

Он также пояснил, что при заступлении на охрану общественного порядка не допускается смешанная форменная одежда с гражданской. Каждый представитель МВД должен быть опрятным, все элементы формы подогнаны по размеру, чистыми и отглаженными. Изношенные детали одежды не должны присутствовать.

«Всё, что влияет на имидж правоохранительного ведомства, отчего напрямую зависит качество обратной связи с населением в сфере безопасности, должно быть понятным и удобным. Чтобы при решении задач, связанных с защитой граждан от проявлений криминала, не возникало непредвиденных проблем», – отметил Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

