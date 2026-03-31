Вторник, 31 марта 2026, 13:58 мск

Екатеринбургский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего мэра Среднеуральска на 190 млн рублей

Екатеринбургский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего мэра Среднеуральска за взятку. Согласно решению суда, он должен выплатить государству штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн рублей, которые с учетом содержания под арестом смягчены до 190 млн рублей.

Второй фигурант уголовного дела – бывший сотрудник ФСБ – приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Он также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года, а также лишен воинского звания.

Зашляпин обвинялся по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а бывший сотрудник УФСБ – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,