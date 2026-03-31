Екатеринбургский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего мэра Среднеуральска на 190 млн рублей

Екатеринбургский гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего мэра Среднеуральска за взятку. Согласно решению суда, он должен выплатить государству штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн рублей, которые с учетом содержания под арестом смягчены до 190 млн рублей.

Второй фигурант уголовного дела – бывший сотрудник ФСБ – приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда. Он также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года, а также лишен воинского звания.

Зашляпин обвинялся по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), а бывший сотрудник УФСБ – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Екатеринбург, Елена Васильева

