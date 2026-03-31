В Екатеринбурге началась весенняя уборка

В Екатеринбурге начались субботники. Управляющие компании собирают мусор, скопившийся за зиму во дворах, порядок наводят в парках – например, сегодня в Зеленой Роще вычищают прошлогоднюю листву, вывозят мусор, который скрывался под снегом.

Отметим, что нынешняя весна выдалась необычно теплой. По данным синоптиков, погода бьет рекорды, снежный покров Екатеринбурге стремительно сходит. Как правило, месячник чистоты на Урале проходит в апреле, однако в этом году его смогли начать уже в марте.

Ранее представители «Спецавтобазы» напоминали, что будут бесплатно вывозить мусор после субботников, но только по заявкам, их необходимо подавать как минимум за три дня до проведения работ.

Екатеринбург, Елена Сычева

