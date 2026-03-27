Качканарский ГОК запускает систему автоматической очистки одежды от промышленной пыли

На Качканарском горно-обогатительном комбинате приступили к работе четыре автоматизированных комплекса обеспыливания спецодежды. Они находятся на участках с высокой пылевой нагрузкой и отвечают за безопасную очистку экипировки сотрудников. Инвестиции в улучшение условий труда и снижение профессиональных рисков для работников комбината составили 5,2 миллиона рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, кабины с системой обдува оснащены модулем распознавания лиц и программным контролем средств индивидуальной защиты: перед началом работы программа идентифицирует сотрудника и запускается только при наличии каски, защитных очков и респиратора. Процесс очистки занимает 2-3 минуты. В смену каждым комплексом пользуются около 11 человек – минимум дважды.

Автоматизированные комплексы заменили пневмоустановки ручного типа, не обеспечивавшие качественной очистки. В новых вакуумный сбор пыли в нижней части кабины исключает ее повторное оседание на одежду и в помещении.

«Автоматизируя производственные процессы, мы не забываем об инфраструктуре, которая делает труд безопаснее и удобнее. Новое оборудование сокращает время рутинных операций, бережно очищает спецодежду и минимизирует контакт с вредными факторами. Это значительно повышает качество бытового обслуживания и напрямую влияет на комфорт и производительность труда наших работников», – отметил генеральный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин.

Качканар, Елена Васильева

