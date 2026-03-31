Клещи покусали уже 14 свердловчан

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 14 пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,2 раза меньше, чем в прошлом году, но на уровне среднего многолетнего показателя.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, случаи нападения клещей зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Слободо-Туринском районе, Тавде.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено свыше 15 тыс. вакцинаций и 38 тыс. ревакцинаций. Запланировано проведение акарицидных обработок на территории площадью 11 600 га. Обработки начнутся, когда наступят благоприятные погодные условия, после проведения санитарной очистки и дератизации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

