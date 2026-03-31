Синоптики предупредили об аномальной жаре в начале апреля

С 1 по 5 апреля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов. По данным синоптиков, уже завтра потеплеет до +21 °C, в следующие дни температура воздуха будет еще выше. При этом осадки не прогнозируются, только в пятницу вечером местами возможен небольшой дождь.

МЧС призывает свердловчан соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем, поскольку в теплое время года возрастает пожарная опасность. Даже на северных водоемах области интенсивно тает лед, поэтому ходить по нему уже опасно для жизни.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

