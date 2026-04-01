В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1951 года

Во вторник, 31 марта, в Екатеринбурге был побит очередной температурный рекорд. В 17:00 температура воздуха возле метеостанции поднялась до +18,4 °C.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», предыдущий рекорд для 31 марта был поставлен в 1951 году и составлял +16,9°.

Предыдущий рекорд этого года был установлен 27 марта, когда метеостанции зафиксировали температуру воздуха +19,5 °C. Такого теплого 27 марта в Екатеринбурге не было за всю историю метеонаблюдений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

