Представители горнорудной отрасли посетили ЕВРАЗ КГОК (ФОТО)

Участники конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация» посетили Качканарский горно-обогатительный комбинат ЕВРАЗа. Гости познакомились с технологиями добычи и обогащения руды, с работой горных машин и механизмов, с цифровыми решениями управления производством, экологическими мероприятиями.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, делегация оценила парк карьерной техники последнего поколения: самосвалы грузоподъемностью 240 тонн, тяговые агрегаты НП-1, экскаваторы с объемом ковша от 12 до 20 кубических метров. Инвестиции ЕВРАЗ КГОК в модернизацию производства, приобретение оборудования и обновление подвижного состава за последние пять лет составили 22,5 млрд рублей.

Участникам конференции также показали единый центр управления производством, объединивший диспетчерские службы в рамках цифрового проекта «Геометаллургия», где установлены системы высокоточного позиционирования экскаваторов и умного управления парком самосвалов. Реализация проекта позволила комбинату стабилизировать качественные показатели руды на всех этапах производства.

Модернизация производства ЕВРАЗ КГОК направлена на охрану окружающей среды. Комбинат завершил строительство нового отсека хвостохранилища с применением технологии сгущения отходов, снижающей потребление воды и объемы транспортировки. Перечень реализованных природоохранных мероприятий также включает модернизацию систем очистки воздуха на всех переделах, установку датчиков автоматического контроля выбросов, выпуск мальков рыб в городские водоемы, компенсационное лесовосстановление и озеленение.

О роли предприятия в жизни Качканара участники визита узнали в музейно-выставочном комплексе комбината. При поддержке ЕВРАЗа в городе построены три дворца спорта, в том числе ледовый дворец, лыжероллерная трасса, оснащена новым оборудованием больница, построен жилой дом для врачей и педагогов. За последние 9 лет на развитие Качканара направлено более 3,6 млрд рублей налогов ЕВРАЗа.

«Мы показали, что современный горно-обогатительный комбинат – это не только добыча и переработка руды. Это цифровые технологии, автоматизация, экологическая и социальная ответственность. Мы открыты для профессионального диалога и готовы делиться накопленным опытом с коллегами из других компаний. Уверен, что в ходе визита гости получили полное представление о технологическом потенциале предприятия и его роли в горнорудной отрасли», – отметил генеральный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин.

ЕВРАЗ КГОК разрабатывает Гусевогорское и Собственно-Качканарское месторождения титаномагнетитовых руд, входит в пятерку крупнейших горнорудных предприятий России. За 63 года работы комбинат добыл и переработал 2,5 млрд тонн железной руды, произвел более 455 млн тонн концентрата, 170 млн тонн агломерата и 240 млн тонн окатышей. Как сообщили в пресс-службе холдинга, ресурсной базы месторождения при текущих темпах добычи хватит более чем на 100 лет работы.

Екатеринбург, Елена Васильева

