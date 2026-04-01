Зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша зеленых мартышек (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша семьи зеленых мартышек гриветов, который родился 7 февраля.
В зоопарке рассказали, что маленькие гриветы чрезвычайно активны, постоянно прыгают и стремятся вырваться из-под родительской опеки. Пока мама Илона тщательно следит за детенышем, так как гриветы известны своей привязанностью и любовью к потомству.
Родиной гриветов является Африка, а их ареал охватывает обширные пространства южнее Сахары, включая страны от Сенегала и Эфиопии до южной части континента. Гриветы предпочитают проводить основное время на земле, перемещаясь в поисках еды, а на деревья залезают исключительно ради безопасности или отдыха ночью.
Написать свой вариант можно до 15 апреля в комментариях под постом зоопарка про зеленых мартышек в паблике ВК.
Екатеринбург, Елена Владимирова
