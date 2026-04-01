Авиалесоохрана опубликовала чрезвычайный прогноз: где будут сильно гореть леса (КАРТЫ)

Федеральная служба авиационной охраны лесов опубликовала прогноз пожарной опасности в лесах РФ в апреле-октябре 2026 года. В Уральском федеральном округе «горячий» сезон начнется в мае.

Наиболее опасной территорией станет Челябинская область, здесь большой риск возгораний в лесах ожидается весной, летом и осенью. В мае, согласно прогнозу, повышенная пожарная опасность ожидается в центральной и южной частях региона.

В июне помимо Южного Урала в списке пожароопасных регионов УрФО добавится Курганская область – ее юго-западная и центральная части. В июле повышенные риски пожаров ожидаются в центральной и южной частях Челябинской области, центральной и южной частях Ханты-Мансийского АО, северо-восточной части Тюменской области. В августе в прогнозе «Авиалесоохраны» вновь фигурирует южная часть Челябинской области – Троицкий, Чесменский, Агаповский, Нагайбакский, Верхнеуральский районы.

В сентябре повышенная пожарная опасность в лесах ожидается в юго-западной и восточной частях Челябинской области, а также в западной части Курганской области.

В «Авиалесоохране» отмечают, что территориям, вошедшим в список, необходимо подготовиться к сезону. В субъектах должны быть созданы лесопожарные формирования, проверена техника и оборудование, укомплектованы штаты. Также необходимо информировать население о запрете на сельскохозяйственные палы. При увеличении числа пожаров в территориях необходимо вводить ограничительные мероприятия.

Екатеринбург, Таисья Исупова

