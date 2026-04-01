Екатеринбург за год посетили более 2 миллионов туристов

В Екатеринбурге растет турпоток. По итогам 2025 года город посетили более 2,1 миллиона туристов – это на 19% больше, чем годом ранее.

«Чаще всего к нам приезжают туристы из Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского округа, а также гости из Москвы и Московской области. Если говорить о городах Свердловской области, то чаще всего Екатеринбург посещают жители Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменск-Уральского. Более половины туристов останавливаются в городе на 1-2 дня. Средний возраст гостей – 35-44 года, примерно 53% – это женщины, 47% – мужчины. Как правило, в Екатеринбург едут деловые туристы. Семьи с детьми составляют 30% от всего турпотока. В этом мы видим точку роста», – рассказала депутатам гордумы директор департамента общественных связей Екатерина Форукшина.

Департамент разработал специальный туристический сайт, где указаны главные достопримечательности Екатеринбурга, можно увидеть список ресторанов и отелей, а также афишу главных событий в городе. По словам Форукшиной, сайт был разработан за счет внебюджетных источников. В этом году его планируют перевести на английский и китайский языки. Также на китайский будет переведена и вся туристическая навигация в Екатеринбурге.

Кроме того, мэрия продолжит продвигать бренд города через блогер-туры. В прошлом году городские власти организовали два выезда федеральных блогеров в Екатеринбург, и считают этот метод эффективным. Еще один способ рассказать другим россиянам про уральскую столицу – размещение рекламных баннеров в других городах. Например, зимой в Москве екатеринбургские чиновники так рекламировали Год уральского рока.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

