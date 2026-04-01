Понедельник, 6 апреля 2026, 04:16 мск

Уральский спортсмен установил мировой рекорд

Екатеринбургский спортсмен Роман Жицкий установил мировой рекорд на всероссийском турнире по силовым видам спорта «Сила доброты 4». Он выступал в дисциплине жим лежа без экипировки в весовой категории до 90 кг среди ветеранов (возрастная категория М3 – 50-54 года).

По итогам соревнований Жицкий, который представляет Академию единоборств РМК, показал результат 182,5 кг, установив мировой рекорд в Федерации НАП.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт,