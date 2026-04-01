Екатеринбургские тротуары очищены на 40%, дороги – на 50%

В рамках традиционного месячника чистоты в Екатеринбурге коммунальщики уже очистили дороги на 50%, а тротуары – на 40%.

«Очистка дорог от грязи уже выполнена более чем на 50 %, проведена очистка тротуаров на 40 %. В настоящее время коммунальщики собирают вытаявший мусор на газонах. Туда, где мусор убран, выходят бригады под грабли. В среднем в дневное время в наведении порядка задействовано более 450 единиц техники, в том числе вакуумной и поливомоечной, а также машин с аппаратом высокого давления. Для влажной уборки ежедневно используется более 1,5 тысячи кубометров воды», – цитирует пресс-служба мэрии замдиректора департамента благоустройства Павла Зыкова.

В целом в Екатеринбурге планируется убрать более 16 миллионов кв. м проезжей части, более 7 миллионов кв. м тротуаров, отмыть 152 тысячи кв. м остановочных комплексов, а также опоры освещения, дорожные ограждения и другие объекты улично-дорожной сети.

Общегородские субботники запланированы на 17 и 24 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

