Школа с медицинским уклоном на Машинной получит номер 366

Замдиректора департамента образования Екатеринбурга Алексей Телегин рассказал о планах строительства новых школ и детских садов в 2026 году.

К 1 сентября будет готова школа в квартале улиц Щорса – Машинная – набережная Исети. Ей будет присвоен номер 366. «В учреждении будет естественно-научное направление, в том числе медицинские классы. Поэтому и номер такой, как 36 и 6», – отметил чиновник на заседании комиссии по образованию Екатеринбургской думы.

Также в этом году власти планируют построить детский сад на 250 мест в микрорайоне Новокольцовском, завершить капитальные ремонты двух детских садов на улице Гоголя и Майкопской, и отремонтировать школы № 69 на ул. Сакко и Ванцетти, № 20 на ул. Инженерной и № 151 на ул. 40-летия Комсомола.

В 2027 году должно завершиться строительство гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест на Эльмаше. К этому же сроку планируется сдача нового корпуса школы № 210, включающей в себя детсад на 80 мест.

На 2029 год запланированы новый детский сад на уд. Краснолесья, школа № 3 на 1200 мест в микрорайоне Солнечном, и школа № 1 на 1200 мест в квартале № 16 Академического района. Строительные работы на этих объектах начаты в 2026 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

