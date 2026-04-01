Перекупщики спровоцировали дефицит билетов на бой Бивола

В Екатеринбурге первую партию билетов на бой Бивола раскупили за 4 часа. Сегодня организаторы выпустят еще один блок в продажу, но с ограничениями – по числу билетов в одни руки.

Это связано с борьбой с перекупщиками, которые спровоцировали дефицит билетов по минимальной стоимости. Теперь они перепродают их на сервисах объявлений, однако организаторы турнира предупреждают: покупая билеты с рук, люди рискуют своими деньгами, так как нет гарантии, что это не обманщики.

В RCC привели список сайтов, где продают подделки. «Это фейк-сайты, покупать билеты здесь нельзя: https://portalbilet.ru/; https://kacca.ru/; https://fight-tickets.ru/; https://m.avito.ru/; https://biletprivet.com», – уточнили в организации.

Напомним, бой Дмитрия Бивола против Михаила Айферта пройдет 30 мая в рамках турнира RCC Boxing.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube