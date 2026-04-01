В ближайшие дни река Пышма подтопит санаторий «Обуховский»

Через несколько дней в связи с аномально теплой погодой и активным таянием снега ожидается резкий подъем воды в реках Пышма и Тура.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, 5-6 апреля ожидается подтопление санатория «Обуховский» и дворов жилых домов в селе Обуховское и в пгт. Пышма.

Из-за разлива реки Тура в районе низководных мостовых сооружений в Слободо-Туринском и Туринском районах 5-10 апреля прогнозируется затопление мостов.

Кроме того, в Алапаевском районе поднимется уровень реки Нейвы, 4-5 апреля прогнозируется затопление низководного моста.

Уровень реки Чусовой поднимается в Полевском районе, ожидается затопление придомовых территорий жилых домов в п. Станционный Полевской.

Камышлов, Елена Владимирова

