Понедельник, 6 апреля 2026, 04:25 мск

Школьников заразили норовирусом на каникулах

В Каменском районе детей заразили кишечной инфекцией в лагере «Исетские зори», сообщили в Роспотребнадзоре. Всего заболевание выявлено у 14 отдыхавших там школьников. Там рассказали, что смена прекращена досрочно, дети выезжают из лагеря.

«Состояние всех 14 детей ближе к удовлетворительному. Норовирус подтвержден у пяти ребят. Все дети находятся на амбулаторном долечивании и врачебном контроле», – уточнили в пресс-службе минздрава региона.

Каменск-Уральский, Елена Сычева

