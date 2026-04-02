Сотрудник банка украл с забытой пенсионеркой карты 870 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле будут судить 21-летнего бывшего менеджера банка, которого обвиняют в хищении с карты клиентки-пенсионерки свыше 870 тыс. рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено 11 августа 2025 года. Молодой человек нашел в офисе банковскую карту, забытую 86-летней женщиной. Менеджер зашел в личный кабинет потерпевшей и, увидев на карте значительную сумму денежных средств, решил их присвоить.

В течение 4 месяцев молодой человек совершил 250 операций по переводу и снятию денег с карты пенсионерки, а также по покупке товаров. Всего он похитил более 870 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 6 колонии.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube