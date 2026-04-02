В Екатеринбурге российские дзюдоисты выступили на турнире памяти легендарного разведчика (ФОТО)

Дзюдоисты из 17 регионов России приняли участие в турнире среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященном памяти Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова. Соревнования прошли во Дворце дзюдо в Екатеринбурге.

Этот турнир стал не только спортивным праздником, но и данью уважения легендарному герою, чье имя навсегда останется в истории нашей страны. Соревнования собрали дзюдоистов со всей России, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства, волю к победе и уважение к традициям этого вида спорта.

Координатор федерального проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов оценил высокий уровень организации соревнований: «Хочу отметить профессиональную работу Федерации дзюдо Свердловской области и спортклуба «Родина». Уверен, что на сегодняшних соревнованиях определятся спортсмены, которые с достоинством представят Свердловскую область на первенстве России, принеся нам множество золотых медалей. Благодарю тренеров за достойную подготовку дзюдоистов. Участникам соревнований желаю показать красивую борьбу и только победы».

Отметим, что в этом году победители и серебряные призеры получили право выступить на первенстве России, которое с 16 по 20 апреля примет Нальчик.

В 13 весовых категориях спортсмены Свердловской области заработали 12 золотых медалей. В командном зачете сборная УрФО заняла первое место.

Екатеринбург, Елена Васильева

