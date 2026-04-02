Безопасных территорий нет: клещи покусали уже 58 уральцев

Жертвами нападения клещей в Свердловской области стали уже 58 человек, около четверти из них – дети и подростки до 18 лет.

Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 24 муниципальных образованиях. «Территорий, безопасных с точки зрения клещевых инфекций, в Свердловской области нет», – подчеркнула эксперт.

Главный специалист-эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов напомнил, что бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита в регионе положена только двум категориям людей – детям 15 месяцев и пенсионерам старше 60 лет. Вакцина для этих категорий пациентов поступит в больницы региона не раньше конца апреля. Остальные могут поставить прививки уже сейчас, но за свой счет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

