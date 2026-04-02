российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 04:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Безопасных территорий нет: клещи покусали уже 58 уральцев

Жертвами нападения клещей в Свердловской области стали уже 58 человек, около четверти из них – дети и подростки до 18 лет.

Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 24 муниципальных образованиях. «Территорий, безопасных с точки зрения клещевых инфекций, в Свердловской области нет», – подчеркнула эксперт.

Главный специалист-эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов напомнил, что бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита в регионе положена только двум категориям людей – детям 15 месяцев и пенсионерам старше 60 лет. Вакцина для этих категорий пациентов поступит в больницы региона не раньше конца апреля. Остальные могут поставить прививки уже сейчас, но за свой счет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,