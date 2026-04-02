Жаркая весенняя погода на Урале сменится дождями

Очень теплая погода, установившаяся на Урале, продержится до конца рабочей недели – в выходные синоптики прогнозируют похолодание и дожди.

В пятницу, 3 апреля, погоду определит периферия циклона, поднимающегося с юга Европейской территории России. Появится больше облаков, местами пройдет небольшой дождь. В субботу на холодном фронте образуется еще один циклон, который выйдет от Арала на Челябинскую и Свердловскую область – дожди будут уже повсеместно.

«Этот процесс обозначит заметную перемену в погоде, вторая пятидневка апреля принесет снижение уровня тепла и частые осадки», – отметила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

