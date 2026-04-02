В уральском полпредстве обсудили проблему телефонных мошенников и киберпреступности

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полпредства, главным вопросом стала борьба с хищениями денежных средств и имущества граждан, которые совершаются с использованием информационных технологий.

Полпред подчеркнул, что федеральными органами власти созданы эффективные методы борьбы с ИТ-преступлениями. Благодаря реализации законодательных инициатив в этом направлении, активной работе правоохранительных и контрольно-надзорных органов по итогам 2025 года в Уральском федеральном округе общее количество таких преступлений снизилось практически на 9% по отношению к 2024 году. Однако масштаб киберпреступлений остаётся значительным: за прошлый год у жителей УрФО похищено более 12,5 млрд рублей.

Злоумышленники постоянно модернизируют преступные схемы, используют программы с искусственным интеллектом и различные технические средства, применяют персональные подходы к своим жертвам и тем самым ставят под угрозу практически все категории граждан. Особенно часто от киберпреступников страдают социально уязвимые группы, прежде всего пожилые люди. Только за прошлый год жертвами мошенников стали более 8 тыс. уральских пенсионеров – пятая часть всех потерпевших данной категории.

«Противодействие киберпреступлениям – это не только защита имущественных интересов граждан. Сегодня это уже борьба по защите экономических и стратегических интересов нашего государства. Похищенные средства россиян идут на финансирование наших врагов. Противник все чаще склоняет пострадавших к совершению противоправных действий. Наша непосредственная задача – создать условия для борьбы с ИТ-преступлениями, которые позволят не только закрепить достигнутые в прошлом году результаты, но и улучшить их», – подчеркнул Артем Жога.

Для этого необходимо выстроить системное взаимодействие всех заинтересованных субъектов, особенно между органами правоохраны и кредитно-финансовыми учреждениями, активизировать наработку правоприменительной практики по новым способам противодействия ИТ-мошенничеству и продолжать профилактическую работу, акцентируя внимание на пожилых людях, детях и молодежи.

Екатеринбург, Елена Васильева

