Зацвела ольха. Медики напомнили три правила для аллергиков

В Екатеринбурге начался сезон цветения аллергенов. Первой стала пылить ольха. Склонные к аллергиям люди уже замечают ее воздействие на организм. Врачи рекомендуют соблюдать несколько правил, которые помогут снизить нагрузку.

Первое – минимизировать контакт с аллергеном. Не стоит гулять в сухую и ветреную погоду, совершать прогулки лучше рано утром или поздно вечером, когда пыльца разносится по минимуму. Также аллергологи рекомендуют гулять сразу после дождя. Кроме того, не стоит открывать окна на проветривание днем, лучше сделать это ночью.

Второе правило – соблюдать гигиену после прогулок. Медики рекомендуют, вернувшись домой, промывать нос солевым раствором, умыть лицо, глаза.

Третье правило – влажная уборка дома. Ее стоит проводить ежедневно, протирать поверхности, на которых может оседать пыльца.

Добавим, что сразу после ольхи начнется цветение березы.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

