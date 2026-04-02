ЦВО планирует набрать более 55 тысяч призывников этой весной

В России стартовала весенняя призывная кампания на военную службу. Отправке в войска подлежат более 55 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов.

Согласно новому законодательству, призывники могут вызываться в военкоматы в течение всего года. При этом явка в военный комиссариат должна быть не позднее 30 дней после получения электронной повестки. Отправка призывников в воинские части будет проходить по-прежнему два раза в год, в весенний призыв она начнется с 10 апреля. В учебные соединения планируется отправить около 12 тысяч новобранцев. Срок службы также не меняется – 1 год. Призывников не будут направлять в зону СВО, сообщил Малахов.

Он напомнил, что призывники также могут проходить службу в специальных ротах. На территории ЦВО сформированы 17 научных рот, где служат талантливые выпускники вузов и работники предприятий оборонно-промышленного комплекса без отрыва от производства. Запрос на создание научно-производственных подразделений постоянно растет. В первом полугодии такие роты появятся в Челябинске и Самаре. Также в Самаре сформирована спортивная рота, где служат спортсмены-кандидаты в сборную России по олимпийским видам спорта. Они могут тренироваться и участвовать в соревнованиях. Ежегодно в спортроте службу несут 80 человек.

Виталий Малахов добавил, что отсрочку от прохождения военной службы можно получить по состоянию здоровья или если в семье призывника двое или больше детей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

