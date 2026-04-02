Трое уральцев провалились под лед. Один из них погиб

В городе Заречном в районе Черемшаны провалились под лед трое мужчин.

Как сообщает администрация Заречного в своем паблике «ВКонтакте», очевидцы позвонили в Центр спасения. Двоих мужчин спасатели передали медикам, один погиб. Трагедия случилась 1 апреля.

«Спасатели верят в разум жителей и гостей Заречного. Выходить на хрупкий и тающий ежеминутно апрельский лед смертельно опасно! Родителей просим уделить особое внимание безопасности детей – проведите с ними профилактические беседы и не отпускайте одних на берег!» – просят специалисты Центра спасения.

Заречный, Елена Владимирова

