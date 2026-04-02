Кибер-Ева научилась узнавать роботов и дипфейки

Виртуальный ассистент Ева от «Мегафона» научилась определять, что абоненту дозвонился робот или голос собеседника является дипфейком: многофакторная модель определяет признаки синтезированной речи, анализируя множество параметров звуковой волны. Причем Ева способна распознать как полезный «синтез» – например, уведомление о доставке товаров, так и мошеннический – чаще всего это подделанный голос настоящего человека, например, члена семьи, руководителя или даже знаменитости. Мошенники используют его для обмана, создав голос при помощи нейросети.

О том, что собеседник может быть роботом, Ева будет сообщать прямо во время разговора. Если одновременно с синтезом будут определены признаки мошенничества, разговор будет прекращен: искусственный интеллект анализирует речь в режиме реального времени, и если появляются опасные или подозрительные паттерны – Ева сообщает абоненту о потенциальной угрозе и разъединяет такой звонок. Важно отметить, что признаки синтезированной речи – далеко не всегда сигнал о риске мошенничества: это может быть безобидный робот, информирующий о доставке или иных сервисах. Таких роботов Ева успешно отличает от злонамеренных, и разговор с ними прерывать не будет.

«Функция по защите от голоса, подделанного нейросетью, входила в топ-3 по итогам опроса о самых ожидаемых возможностях Евы, абоненты выражали высокое желание пользоваться такой услугой. Мы слышим своих клиентов, поэтому внедрение такого сервиса стало не только логичным решением в условиях увеличения случаев мошенничества и усложнения схем обмана, но и нашим ответом на запрос аудитории и продолжением нашей стратегии клиентоцентричности», – поделился коммерческий директор «Мегафона» Дмитрий Рудских.

Екатеринбург, Елена Владимирова

