Гортранс погасил долги за электричество – после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Екатеринбурга внесла представление муниципальному предприятию «Гортранс», накопившему долги за электроэнергию. На январь 2026 года городские транспортники задолжали АО «ЭнергосбыТ Плюс» свыше 15 миллионов рублей.

«Наличие задолженности за энергоресурсы может повлечь нарушение прав граждан на надлежащее транспортное обслуживание. В этой связи прокуратура руководителю ЕМУП «Гортранс» внесла представление об устранении нарушений», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По требованию надзорного органа Гортранс погасил долг за электричество.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

