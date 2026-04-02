В марте температура воздуха на Урале колебалась от -37 до +20,7

Погода в марте 2026 года в Свердловской области оказалась на редкость контрастной: температура воздуха колебалась от -37 градусов до почти +21.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, первая декада марта при средней температуре -12…-17 °C была холоднее нормы на 9-14°. Минимальная температура -30…-37° отмечена на севере региона 1, 9, 10 марта, в Екатеринбурге тогда было -25,1°. Снегопады были почти ежедневными, в некоторых районах юга области выпала месячная норма осадков, продолжалось накопление снега.

Нахлынувшее затем тепло быстро нарастало, уже 12-13 марта средняя суточная температура перешагнула отметку 0°, на 2-3 недели раньше срока.

Средняя температура второй и третьей декад превысила норму на 3-8°. Дневные максимумы достигли +15…+20°, в Екатеринбурге отмечено 7 рекордов дневной температуры, также впервые за период наблюдений в марте температура поднялась до 20,7° (абсолютный максимум пришелся на 27 марта).

Вторая, и особенно, третья декады на территории области в ранге теплых периодов занимают первое-второе места (в Екатеринбурге вторая декада делит первое место с 2023 годом, третья декада решительно вышла на первое место).

В целом март при средней температуре -2…-4°, оказался на 1-2° теплее нормы, на крайнем севере близок к норме (средняя суточная температура -5…-7°).

В последние дни месяца в ряде южных районов на открытых пространствах снег сошел. Отдельные участки рек юга Свердловской области вскрылись на 11-21 день раньше нормы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

