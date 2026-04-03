Под Верхней Пышмой автобус насмерть сбил пешехода

Поздно вечером 2 апреля на 2-м км подъезда к Верхней Пышме (обратное направление) заказной автобус «Ютонг» сбил пешехода.

Как сообщили в облГАИ, 56-летний водитель автобуса, имеющий 21-летний стаж, перевозил рабочих. Следуя со стороны Верхней Пышмы в сторону Серовского тракта, он сбил пешехода, который двигался по проезжей части навстречу автобусу. Пострадавший погиб на месте.

В момент происшествия в автобусе находилось 29 пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель пояснил, что заметил черный силуэт, двигавшийся навстречу, но избежать наезда не смог.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube