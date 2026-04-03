Власти опровергли фейк о введении налога на снятие наличных

Власти Свердловской области опровергли появившийся в интернете фейк о введении налога на снятие наличных денег. Для изготовления фейка мошенники использовали ранее снятый ролик с изображением губернатора Дениса Паслера.
«Злоумышленники преследуют цели по нагнетанию общественной напряженности и дискредитации высшего должностного лица. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях», – заявили в ДИПе.
Екатеринбург, Елена Владимирова
