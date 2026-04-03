Жара в апреле, июне и июле. Гидрометцентр дал прогноз на весну, лето и осень

Гидрометцентр России подготовил очередной вероятностный прогноз на вегетационный период – с апреля по сентябрь включительно. Это не точное предсказание погоды, а прогноз возможных отклонений от среднемесячной нормы. Согласно нему, на Урале ожидается три месяца аномальной жары.

Апрель

Второй месяц календарной весны будет значительно теплее обычного. Уже в первые дни температура воздуха бьет рекорды. Среднемесячная температура в апреле в Екатеринбурге составляет +4,7 C°. Осадков будет меньше обычного.

Май

Среднемесячная температура воздуха мая в Екатеринбурге составляет +12,2°, в 2026 году месяц будет близок к климатической норме. Ни избытка, ни дефицита осадков не ожидается.

Июнь

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, первый летний месяц будет жарче обычного – среднемесячная температура составляет +16,9°.

Июль

Жарко будет и в июле. При средней норме месяца +18,9°, ожидаются аномалии. Осадков будет меньше обычного.

Август

В последний месяц лета не ожидается ни холодов, ни жары, ни засухи, ни ливней. Среднемесячная температура +16,2°.

Сентябрь

Аномалий не ожидается и в сентябре. Он будет в рамках нормы в Екатеринбурге, которая составляет +10,4°.

Екатеринбург, Елена Сычева

