В Свердловской области пойдет снег

В ближайшие дни в Свердловской области станет холоднее, пройдут дожди, на севере региона возможен снег.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, в субботу, 4 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью южный 2-7 м/с, днем западный 4-9 порывы до 14 м/с. Температура ночью +3…+8 °C, днем +14…+19°, в горах до +11°, в Екатеринбурге до +18 °C.

В воскресенье, 5 апреля, ночью на севере пойдет дождь с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 днем порывы до 17 м/с. Температура ночью +2…+7°, днем +11…+16°, на севере до +6°, в Екатеринбурге +14 °C.

В понедельник, 6 апреля, – облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, днем +12…+17°, на севере +7…+11°, в Екатеринбурге днем небольшой дождь, до +16 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube