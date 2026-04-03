Уральцев зазывают на отдых в Арктику и на Северный Кавказ

Уральские туристы стали больше интересоваться внутренним туризмом на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, свердловчане готовы открывать для себя новые туристические направления в регионах России. Так, на международной туристской выставке «Лето-2026», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, заметен спрос на туристические маршруты Северного Кавказа и Арктической зоны.

«Парадоксально, но солнца в Артике летом больше, чем в любом другом месте, потому что полярный день. Мы предлагаем туристам возможность оказаться в тундре, когда солнце не заходит за горизонт и увидеть все многообразие северной природы. Можно увидеть животных в дикой среде обитания – северных оленей или даже китов, если вы поедете в Мурманск. На севере есть разнообразные виды отдыха – от комфортного городского до эко и этнотуризма», – рассказал на пресс-конференции руководитель платформы BestArctic Артур Агафонов.

Новые туристические маршруты для гостей готов предложить и Ханты-Мансийский округ. Например, путешественники могут познакомиться с традициями и культурой малочисленных коренных народов, посетить старейшие поселения. Также есть формат отдыха, где можно узнать, как добываются нефть и газ в регионе, рассказал глава управления туризма департамента промышленности ХМАО-Югра Максим Бугаев.

Северный Кавказ остается популярным туристическим направлением в России, но Свердловская область пока не входит даже в десятку регионов, откуда идет турпоток. В Кабардино-Балкарии очень востребован санаторно-курортный отдых и детский туризм, в Северной Осетии продвигают совместные поездки школьных групп. В Карачаево-Черкесии предлагают горнолыжный туризм, экотуризм, познавательные маршруты. «Мало кому известно, но Карачаево-Черкесская республика – это астрофизическая столица России. А еще у нас можно увидеть самые древние христианские храмы, когда-то построенные на Шелковом пути. Республика маленькая, а это значит, что всего за неделю турист может посетить очень много мест и набраться впечатлений», – рассказала и.о. директора «Центра развития связей и коммуникаций» Карачаево-Черкесской Республики Тамара Тукова.

Михаил Мальцев подчеркнул, что свердловские туристы проявляют любознательность, и что, самое главное, являются платежеспособными, поэтому туристический поток с Урала в вышеназванные регионы может увеличиться в будущем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube