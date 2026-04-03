Понедельник, 6 апреля 2026, 04:50 мск

Екатеринбуржцы не могут открыть приложение Сбербанка

Жители Екатеринбурга и других городов сталкиваются со сложностями при использовании сервисов Сбербанка – в частности, у многих не открывается банковское приложение. Кроме того, в некоторых супермаркетах не работает безналичный расчёт, покупки можно оплатить только наличными или по QR-коду.

В самом банке уже сообщили, что знают о проблеме. «Наша команда уже работает над решением и делает все возможное, чтобы как можно скорее все восстановить», – сообщает пресс-служба Сбера в официальном телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

