Жарко в квартире? Звоните в УК, – советуют энергетики

В компании «Т Плюс», обеспечивающей теплом Екатеринбург, рассказали, почему в некоторых домах горячие батареи, хотя за окном +20 градусов.

«Мы не можем досрочно завершить отопительный сезон без соответствующего распоряжения муниципальной администрации. При этом на наших ТЭЦ введено погодозависимое автоматическое управление. То есть, температура подачи теплоносителя зависит от внешней температуры воздуха. Если на улице тепло, батареи должны остывать. Если у жильцов жарко в квартирах, им нужно обращаться в свою управляющую компанию. Значит, есть разбалансировка в теплосистеме дома. Тут есть тонкость. По закону, дополнительно снизить температуру батарей УК может, если об этом попросили более половины жильцов дома. Хотя часто УК принимают такие решения самостоятельно, ориентируясь на погоду», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, входящей в ПАО «Т Плюс».

Как стало известно агентству, в администрации Екатеринбурга уже есть проект постановления о завершении отопительного сезона с 12 мая. Но окончательное решение будет принимать городской глава.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

