22-летнюю девушку будут судить за нападение на врача скорой помощи

В Ленинском суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении 22-летней девушки, которую обвиняют в хулиганском нападении на врача скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел около 05:30 7 марта. Девушка была в состоянии сильного опьянения, ей вызвали скорую. В машине медиков она начала материться, а потом дважды ударила ногой фельдшера – по телуи в висок.

Обвиняемая признала вину в полном объеме и раскаялась в совершении преступления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

