Космонавты приехали в Екатеринбург (ФОТО)

В России стартует Неделя космоса. В Екатеринбурге ее начали с визита сразу троих летчиков: Александра Калери, Сергея Прокопьева и Кирилла Пескова.

На троих у них 1500 дней в космосе, в том числе – несколько десятков часов в открытом. Утром космонавты посетили залы, где тренируются спортсмены команды «Архангел Михаил», – RCC Gym и Академию единоборств РМК.

Напомним, Неделя космоса включает в себя просветительские мероприятия общества «Знание», уроки для школьников, форумы в МАИ и центре «Россия», а также празднование самого Дня космонавтики, 12 апреля. 65 лет назад, в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил орбитальный облет Земли.

Екатеринбург, Елена Сычева

