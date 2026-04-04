В Екатеринбурге прошел фестиваль в память о погибшем на СВО аккордеонисте

В Екатеринбурге в третий раз подряд прошел фестиваль «Достояние Отчизны», созданный в память о молодом аккордеонисте, участнике СВО Михаила Савохина. В этом году на фестивале выступили больше 50 музыкантов, играющих на баяне, гармони и аккордеоне.

«Мой сын Миша был не только участником специальной военной операции и погиб во время исполнения долга в 2024 году, но и был талантливым музыкантом. В память о нем, в память о тех, кто погиб, и в поддержку всех, кто стоит на защите нашей культуры и на поле боя, и на сцене, проводится третий год этот фестиваль. Наша сегодняшняя постановка называется «Спасенный музыкой». Музыка действительно спасает», – поделилась мать героя Светлана Савохина.

В этом году на фестивале также выступали хоры и вокалисты, а кроме того, зрители увидели пьесу уральского драматурга Ульяны Гицаревой, написанную специально для «Достояния Отчизны».

Фестиваль создан по инициативе Светланы Савохиной и проводится детской музыкальной школой № 1 имени М.П. Фролова совместно с музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави» при поддержке департамента культуры администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube