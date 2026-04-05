Сегодня – вербное воскресенье. Екатеринбуржцы устремились в храмы

Сегодня православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников, день входа Господня в Иерусалим, в народе более известный как вербное воскресенье.

Согласно Евангелиям, люди, узнав о чуде воскрешение Лазаря, приветствовали Иисуса, когда он пришел в Иерусалим, устилая его путь пальмовыми ветвями. Сын Божий эти почести принял, зная, что через некоторое время будет предан смерти.

«На Руси пальмовые ветви заменила верба – первое деревце, распускающееся весной и символизирующее победу жизни над смертью», – напоминают в Нижнетагильской епархии.

Добавим, с понедельника начинается страстная Седмица, самое строгое время Великого поста, которое окончится в ночь с субботы на воскресенье праздником светлой Пасхи.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

