Сегодня – вербное воскресенье. Екатеринбуржцы устремились в храмы

Сегодня православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников, день входа Господня в Иерусалим, в народе более известный как вербное воскресенье.
Согласно Евангелиям, люди, узнав о чуде воскрешение Лазаря, приветствовали Иисуса, когда он пришел в Иерусалим, устилая его путь пальмовыми ветвями. Сын Божий эти почести принял, зная, что через некоторое время будет предан смерти.
«На Руси пальмовые ветви заменила верба – первое деревце, распускающееся весной и символизирующее победу жизни над смертью», – напоминают в Нижнетагильской епархии.
Добавим, с понедельника начинается страстная Седмица, самое строгое время Великого поста, которое окончится в ночь с субботы на воскресенье праздником светлой Пасхи.
Екатеринбург, Елена Сычева
