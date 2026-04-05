Уральцев просят не торопиться менять зимнюю резину на летнюю

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила обращение к водителям. Их просят не торопиться с заменой зимней резины на летнюю. Как сообщает «Новый День» в пятницу и субботу в шиномонтажных мастерских Екатеринбурга наблюдался ажиотаж – автолюбители, воодушевленные двумя неделями тепла, простоявшими на Урале, спешили менять резину.

Между тем, прогноз погоды на ближайшие семь дней говорит о том, что по ночам температура снова будет переходить через ноль в минус, возможен и снег. В ГАИ акцентируют внимание, что смена резины безопасна только при устойчивом среднесуточном плюсе. Внимательнее в ГАИ просят быть и мотоциклистов, которые также досрочно открыли сезон – скользкая обледеневшая дорога может быть смертельно опасна.

Екатеринбург, Елена Васильева

