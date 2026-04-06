Госавтоинспекция выступила со спецобращением к водителям

В школах Свердловской области завершились весенние каникулы. Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть более внимательными, а к родителям школьников – с советом напомнить детям правила поведения на улицах.

Родителям стоит ещё раз проговорить с детьми, где и как правильно переходить проезжую часть, почему нельзя выбегать из-за припаркованных машин, чем опасны наушники и телефон при переходе. Особое внимание инспекторы советуют уделить световозвращателям на одежде: в тёмное время суток без них ребёнка на дороге практически не видно.

Водителям нужно быть особенно внимательными в утренние и дневные часы вблизи школ, во дворах и на нерегулируемых пешеходных переходах. Ребёнок может появиться внезапно, и только заранее сниженная скорость даст время среагировать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

